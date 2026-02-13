Capolavori dietro le quinte Il grande Gatsby del Tpo Per i ragazzi al Politeama
Il Ridotto del Politeama come il grande salone delle feste nella villa di Gatsby. Le note del jazz, le notti d’estate, i fiumi di champagne, il ballo in maschera: è l’atmosfera dell’America dei ruggenti anni Venti, quella che respireranno gli studenti delle scuole superiori pratesi con le cuffie audio silent system alle orecchie, dal 16 febbraio al 6 marzo (dal lunedì al venerdì, alle 10.30). Il salone delle feste è uno degli otto ambienti lungo il camminamento del Ridotto, in cui si snodano le pagine del romanzo di Francis Scott Fitzgerald, un secolo compiuto nel 2025, in forma di azione teatrale itinerante con il testo narrato in prima persona, dal punto di vista di Nick Carraway (come nel libro). 🔗 Leggi su Lanazione.it
