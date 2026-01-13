Due ’ragazzi irresistibili’ in scena al Bonci

Due giovani talenti si esibiscono al teatro Bonci, offrendo uno spettacolo che combina talento e raffinatezza. L’evento, previsto da giovedì a sabato alle 20, rappresenta un momento di interesse per gli appassionati di teatro e cultura, grazie alla presenza di protagonisti di rilievo nel panorama artistico. Un appuntamento da non perdere per chi desidera vivere un’esperienza culturale di qualità in un ambiente prestigioso.

Per la caratura e la notorietà dei protagonisti, è un appuntamento particolarmente atteso del calendario del Bonci, quello che da giovedì a sabato alle 20.30, e domenica alle 16, porta in scena Umberto Orsini e Franco Branciaroli ne " I ragazzi irresistibili ", di Neil Simon (traduzione Masolino D’Amico). "Ragazzi irresistibili" Umberto Orsini e Franco Branciaroli lo sono per davvero: sulla scena e nella vita professionale e non ci pare irriverente, ma anzi un tributo alla longevità anagrafica e di carriera di Umberto Orsini, ricordare che ha 91 anni e oltre 70 di fortunatissima attività attoriale e che "recito senza microfono – dichiara con la bella voce di sempre – e di questo il pubblico è consapevole e grato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

