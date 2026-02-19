I programmi TV di oggi 19 febbraio 2026 | fiction attualità e film

Il palinsesto TV di oggi, 19 febbraio 2026, ha come motivo principale la programmazione di fiction, notizie e film. La causa di questa scelta è la volontà di offrire un'ampia gamma di intrattenimento e informazione agli spettatori. Questa sera, su Rai 1, torna “Don Matteo”, mentre su Canale 5 va in onda “Striscia la notizia”. Su Iris, invece, sarà trasmesso il film “Danni collaterali”. Gli appassionati di serial e attualità troveranno sicuramente qualcosa di interessante. La giornata televisiva si conclude con queste proposte.

Guida ai programmi TV del 19 febbraio 2026: "Don Matteo" su Rai 1, "Striscia la notizia" su Canale 5, "Danni collaterali" su Iris. La prima serata del 19 febbraio 2026 vede su Rai 1 Don Matteo, con un episodio che mescola ironia e mistero e l'arrivo di Alessandro Borghese a Spoleto. Rai 2 continua a raccontare l'emozione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, con gare, collegamenti e analisi tecniche. Per chi cerca cinema adrenalinico, Italia 1 propone Mission: Impossible – Rogue Nation, uno dei capitoli più spettacolari della saga con Tom Cruise. Su Sky Cinema Uno domina l'avventura con Jurassic World: Il Dominio, mentre Tv8 accende la serata sportiva con Celtic – Stoccarda di UEFA Europa League.