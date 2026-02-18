I programmi TV di oggi 18 febbraio 2026 | fiction attualità e film
Guida ai programmi TV del 18 febbraio 2026: “La scelta di Marta” su Rai 1, “Una nuova vita” su Canale 5, “Il socio” su Iris. La prima serata del 18 febbraio offre una programmazione ricca e varia sui principali canali. Su Rai 1 arriva un nuovo episodio de La scelta di Marta, la fiction che continua a conquistare il pubblico con temi familiari e tensione narrativa. Rai 2 propone le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, con finali, collegamenti e storie dagli impianti olimpici. Su Rai 3 torna Chi l’ha visto?, appuntamento fisso per chi segue casi irrisolti e testimonianze in diretta. Canale 5 punta sul finale di stagione di Una nuova vita, la serie con Anna Valle che chiude con un episodio carico di rivelazioni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
