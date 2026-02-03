I programmi TV di oggi 3 febbraio 2026 | attualità fiction e film

Oggi in tv ci sono diverse proposte per gli spettatori. Su Rai 1 va in onda “L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, un documentario sulla cattura del noto boss. Su Canale 5, invece, si può vedere “Io sono Farah”, un film che racconta una storia intensa e coinvolgente. Infine, Cine 34 trasmette “L’immortale”, una fiction che ha già fatto parlare molto. Sono tre programmi diversi, pronti a catturare l’attenzione di chi si sintonizza.

Guida ai programmi TV del 3 febbraio 2026: "L'invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro" su Rai 1, "Io sono Farah" su Canale 5, "L'immortale" su Cine 34. La prima serata del 3 febbraio 2026 offre su Rai 1 uno speciale dedicato alla cattura di Matteo Messina Denaro, un racconto che intreccia memoria civile e ricostruzione investigativa, mentre Rai 2 chiude la stagione di Boss in incognito con una puntata immersa nel mondo del tartufo. Su Rai 3 torna FarWest, che continua a esplorare le zone d'ombra del Paese con il taglio diretto di Salvo Sottile. Sul fronte Mediaset, Canale 5 prosegue con la fiction Io sono Farah, mentre Rete 4 e Italia 1 puntano rispettivamente sull'approfondimento politico e sull'inchiesta d'impatto firmata Le Iene.

