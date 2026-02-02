Indagati i 4 poliziotti che hanno ferito un rapinatore a Rogoredo | l’accusa con uso legittimo delle armi

Questa mattina sono stati iscritti nel registro degli indagati i quattro agenti delle Uopi che domenica pomeriggio hanno ferito gravemente un uomo a Rogoredo, periferia sud di Milano. Gli investigatori considerano che il loro intervento rientri nel cosiddetto “uso legittimo delle armi”. La scena si è svolta durante una rapina, ma ancora nessuna decisione definitiva sulla dinamica dell’accaduto.

I quattro poliziotti delle Uopi (unità operative di pronto intervento) che domenica pomeriggio hanno ferito gravemente un uomo a Rogoredo, periferia sud di Milano, sono finiti nel registro degli indagati. L’accusa ipotizzata dalla procura è concorso in lesioni colpose, ma gli inquirenti hanno già inserito negli atti la scriminante dell’«uso legittimo delle armi». Si tratta di una formula che giustifica l’azione dei pubblici ufficiali quando agiscono «al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio» e sono «costretti dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità», come riportato negli atti.🔗 Leggi su Open.online

La Procura di Milano ha aperto un’indagine sui quattro agenti di polizia intervenuti a Rogoredo domenica scorsa.

Argomenti discussi: Milano, sparatoria a Rogoredo: 4 poliziotti indagati ma con uso legittimo delle armi; Fermo: rapine con armi e un cane da combattimento, 4 arresti; Milano, la telecamera puntata e i testimoni. Il caso non è chiuso; Hasib Omerovic volato giù dalla finestra dopo il blitz degli agenti: inchiesta dei pm di Roma per tortura e falso, un poliziotto a processo.

