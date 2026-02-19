I pm di Roma a Berna per le indagini sul rogo di Crans-Montana la procuratrice | Attaccata dai media costantemente

I pubblici ministeri di Roma sono a Berna per approfondire le cause del tragico incendio di Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 41 morti e numerosi feriti. La procura italiana mira a chiarire eventuali responsabilità e ha richiesto l’assistenza delle autorità svizzere. La procuratrice ha denunciato di essere stata più volte attaccata dai media, creando tensioni intorno alle indagini. Oggi si svolge un incontro decisivo tra le due squadre di inquirenti, per definire i prossimi passi. La vicenda continua a suscitare attenzione pubblica e politica.

A poco più di un mese dal devastante incendio del bar Constellation di di Crans-Montana, con 41 vittime e 115 feriti, l'incontro di oggi a Berna segna una tappa cruciale nelle potenziali indagini congiunte tra la procura di Roma e quella del Cantone del Valles e. Il vertice ha lo scopo di coordinare le inchieste italiane e svizzere sull'incendio scoppiato nel locale. La delegazione italiana, guidata dal procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi e accompagnata da esperti delle forze dell'ordine, ha incontrato la procuratrice generale del Cantone del Vallese, Béatrice Pilloud, per discutere dei prossimi passi investigativi.