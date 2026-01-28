Crans-Montana Roma e Berna tornano al dialogo tra indagini lente e tensioni

Questa settimana si torna a parlare di indagini sulla tragedia di Crans-Montana. Dopo mesi di stallo, le autorità di Roma e Berna si incontreranno di nuovo. A inizio febbraio, i magistrati italiani e svizzeri si siederanno al tavolo per discutere dei passi successivi. È il primo incontro ufficiale dopo aver dato il via alle squadre investigative congiunte. La speranza è che questa riunione porti a fare passi avanti concreti.

Qualcosa, finalmente, si muove sull’asse Roma–Berna. Dopo il via libera alle squadre investigative comuni, a inizio febbraio è previsto il primo faccia a faccia tra i magistrati italiani e quelli svizzeri che indagano sulla tragedia di Crans-Montana. In Svizzera, al momento, sotto inchiesta restano soltanto i coniugi Jacques e Jessica Moretti, titolari de Le Constellation. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Crans-Montana, Roma e Berna tornano al dialogo tra indagini lente e tensioni Approfondimenti su Crans Montana Roma Crans-Montana, Italia richiama ambasciatore a Berna. Palazzo Chigi: “Indignati per scarcerazione Moretti” L'Italia ha richiamato l’ambasciatore a Berna in risposta alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation a Crans-Montana. Crans-Montana, cosa c’è dietro il ritiro dell’ambasciatore a Berna. La versione di Curti Gialdino Crans-Montana è al centro di un’inchiesta che ha portato al rilascio di Jacques Moretti, sospettato di essere coinvolto nel tragico incendio di fine anno. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Crans Montana Roma Argomenti discussi: Crans-Montana, l’indignazione di Roma e la risposta di Berna; Crans-Montana, Chigi: Ambasciatore in Svizzera se autorità collabrano; Crans-Montana, i metodi di Roma non sono accettabili; Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera. Crans Montana, la Procura di Roma incontrerà i magistrati del Vallese a metà febbraioA metà febbraio si terrà una riunione tecnica tra i magistrati del Vallese che si stanno occupando delle indagini per la ... iltempo.it Strage Crans Montana, Procura di Roma pronta a inviare investigatori in Svizzera. L’ambasciatore a Palazzo ChigiLa Procura Roma ha già presentato in rogatoria tutte le richieste necessarie per poter inviare sul posto investigatori italiani per raccogliere documentazione ... fanpage.it Gli studenti dopo la strage di Crans-Montana: «Insegnateci a riconoscere i pericoli» Arzachena, i ragazzi del Falcone-Borsellino invitano in cattedra l’Associazione nazionale vigili del fuoco - facebook.com facebook La Svizzera dice che l’indagine su Crans-Montana «spetta alla giustizia vallesana e non al governo» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.