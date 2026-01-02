Crans-Montana procuratrice | ‘rogo provocato dalle candele’
È stata avviata un’indagine sull’incendio nella discoteca di Crans-Montana, in Svizzera, avvenuto a Capodanno. La procuratrice ha dichiarato che il rogo è stato provocato da candele. L’incidente ha causato la morte di 40 persone, per lo più giovani. Le autorità stanno valutando le cause e eventuali responsabilità in merito a questa tragedia.
È stata aperta una inchiesta per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose in merito alla strage di Capodanno nella discoteca di Crans-Montana, in Svizzera, dove secondo l’ultimo bilancio ufficiale sono morte 40 persone, per la maggior parte ragazze e ragazzi giovanissimi.Cifre che riguardano esclusivamente le persone identificate, e quindi destinate a salire, ha precisato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
