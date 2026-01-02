Crans-Montana procuratrice | ‘rogo provocato dalle candele’

È stata avviata un’indagine sull’incendio nella discoteca di Crans-Montana, in Svizzera, avvenuto a Capodanno. La procuratrice ha dichiarato che il rogo è stato provocato da candele. L’incidente ha causato la morte di 40 persone, per lo più giovani. Le autorità stanno valutando le cause e eventuali responsabilità in merito a questa tragedia.

Crans-Montana, procuratrice: candele causa del rogo - Montana "sia partito da alcune candele che erano sopra le bottiglie di champagne" e che hanno provocato un incendio ... rainews.it

Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”, l’ambasciatore: “C’erano alte uscite ma ostruite dalle fiamme” - La procuratrice: 'Fuoco partito da candele scintillanti sullo champagne' che hanno innescato un flashover ... ilfattoquotidiano.it

Il locale Le Constellation di Crans-Montana ha chiuso tutti i profili social. Ma su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni e c'è un dettaglio non sfugge all'attenzione - facebook.com facebook

Tajani a Crans-Montana: «Non possiamo alleviare il dolore, ma garantiamo presenza e verità» x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.