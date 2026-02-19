I piani di Merz | dopo la difesa la Germania cerca di rafforzare anche i suoi servizi di intelligence

La Germania ha deciso di potenziare i servizi di intelligence dopo che il governo ha subito critiche sulla sicurezza nazionale. La causa è l’aumento delle minacce cyber e le tensioni internazionali che coinvolgono Berlino. Il governo ha annunciato investimenti significativi in nuove tecnologie e formazione del personale, con l’obiettivo di migliorare la sorveglianza e la capacità di risposta. Questi cambiamenti arrivano in un momento di crescente preoccupazione per le attività di spionaggio e attacchi digitali contro le istituzioni tedesche. La riforma mira a rendere più efficace la lotta contro le minacce esterne.

Il governo tedesco vuole rimettere il paese al centro del sistema di sicurezza europeo. Una volta finito di pianificare e finanziare il suo riarmo, non gli resta che rifare i servizi segreti Merz, Meloni, Draghi, Monti. Tutti i paletti da fissare per scongiurare che la nuova Europa sia meno europea Berlino. Rilanciare la difesa per rimettere la Germania al centro del sistema di sicurezza dell'Europa così come era stato durante la Guerra fredda. Con una differenza: allora le testate atomiche dispiegate nella Repubblica federale con capitale Bonn erano di proprietà dello zio Sam mentre domani missili, sistemi antimissili e truppe saranno in gran parte made in Germany o acquistate con soldi tedeschi.

