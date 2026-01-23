Mai così vicini Meloni abbraccia la Germania di Merz | Sintonia anche sulla difesa dei confini dall’immigrazione

In un incontro tra leader europei, Meloni e Merz hanno espresso una forte sintonia su temi come la difesa dei confini e l’immigrazione. Questa collaborazione evidenzia un impegno condiviso per rafforzare l’unità e la sicurezza dell’Europa, mantenendo un dialogo aperto e costruttivo tra Italia e Germania. Un esempio di come le relazioni tra nazioni possano evolversi, favorendo un approccio comune alle sfide continentali.

“Così lontani, così vicini” era un film del 1993 del genio tedesco Wim Wenders – quello de “ Il cielo sopra Berlino ” – nel quale si parlava di famiglie che si ritrovavano dopo la riunificazione della Germania e la caduta del Muro, con la partecipazione straordinaria di rockstar come Lou Reed e politicstar come Michail Gorbaciov. Lontani, ma “più vicini che mai”, oggi, è anche la frase che pronuncia Giorgia Meloni per aprire la conferenza stampa al fianco del cancelliere tedesco Friedrich Merz, al termine di una giornata romana costellata di intese, firme, piani d’azione comune che hanno di fatto creato un asse privilegiato tra Italia e Germania nella fase più complicata per l’Europa e i rapporti con l’alleato americano. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Vertice Italia-Germania. Meloni: «L'Ue scelga adesso se essere protagonista». Merz: «I nostri Paesi mai così vicini». Linea comune sul dialogo con TrumpIl vertice tra Italia e Germania ha evidenziato un rafforzamento dei legami tra i due paesi, con Meloni e Merz che sottolineano l'importanza di un ruolo attivo dell'Europa nel contesto internazionale.

Vertice Meloni-Merz, la premier: «Ue scelga se essere protagonista o subire il suo destino. Italia e Germania più vicini che mai»Il vertice tra Meloni e Merz ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra Italia e Germania su temi chiave come competitività, difesa e accordi economici.

