Putin accelera i suoi piani di conquista | Prima l' intera Ucraina poi i Baltici L' allarme dell' intelligence Usa

Le recenti dichiarazioni indicano che, secondo l'intelligence statunitense, nonostante le affermazioni ufficiali di impegno per la pace, la Russia sembra proseguire con i suoi piani di espansione, puntando sull'Ucraina e i Paesi baltici. Queste notizie sollevano dubbi sulla reale intenzione di Mosca e sulla stabilità della regione, richiedendo un'attenzione costante da parte della comunità internazionale.

La diplomazia smentita dalle rivelazioni di intelligence. Dopo i colloqui a Miami tra l'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e l'omologo russo Kirill Dmitriev, gli Stati Uniti sostengono che la Russia è “pienamente impegnata per la pace”. Ma i report dell'intelligence americana lanciano un monito. 🔗 Leggi su Today.it

Guerra Ucraina-Russia, Putin: Pronti a negoziare soluzione pacifica. Meloni: No a soldati italiani a Kiev; Trump accelera sui colloqui: «Ci mettono troppo tempo». Oggi nuovo round a Miami; Zelensky accelera | presto nuovi piani di pace Mosca frena sui territori e smentisce Trump.

Putin tende la mano a Trump: i suoi piani per l’annessione della Groenlandia sono seri - Il leader del Cremlino: difenderemo i nostri interessi, anche con aumento del numero dei militari russi nell’Artico. milanofinanza.it

L’avviso di Putin: “I piani di Trump sulla Groenlandia sono qualcosa di serio” - Vladimir Putin ha dichiarato che i piani statunitensi per l’annessione della Groenlandia sono seri. ilfattoquotidiano.it

Perché l’Europa teme la pace di Putin e accelera i piani militari comuni - Nei giorni in cui si cerca di imbastire un piano che porti al cessate il fuoco in Ucraina, emerge un piano della Germania per prepararsi ad un attacco russo, ... corriereadriatico.it

Nato, truppe, Ue: accordo pronto su tutto, tranne che sui territori. Accelerazione dagli Usa. “Negoziati chiusi al 90%”, ma i Volenterosi rilanciano l’idea di soldati sul campo, contro il veto di Putin. Di Michela A.G. Iaccarino x.com

Da quando Putin, è salito al potere, nel Paese sono stati eretti circa cento monumenti in onore di Stalin, una tendenza che ha subito un'accelerazione dopo l'annessione della Crimea nel 2014 - facebook.com facebook