I Mercanti di Liquore sono tornati a suonare in Brianza, dove tutto è iniziato, dopo trent’anni di attività. La band di fight folk ha deciso di riprendere i concerti nella regione che li ha visti nascere, portando sul palco la stessa energia di sempre. Nel corso degli anni, hanno mantenuto viva la passione per la musica, mescolando tradizione e ribellione. La loro presenza continua a riempire locali e piazze, dimostrando che il loro spirito non si è mai spento. Ora si preparano a un nuovo tour nei luoghi che li hanno visti crescere.

Per una delle folk band italiane più amate, che in Brianza ci è nata e cresciuta, è un po’ un ritorno a casa, là dove spesso si sono trovati in quasi trent’anni di carriera. Stavolta arriverà sull’onda del nuovo album battezzato “Non ci troverete mai“, che fin dal titolo suona come un manifesto di intenzioni. Sabato alle 21.30 suoneranno al Bloom di Mezzago i Mercanti di Liquore, il gruppo guidato dal cantautore Lorenzo Monguzzi. Sempre in bilico tra l’energia del folk e la migliore lezione della canzone d’autore, la band farà tappa sul palco di via Curiel con l’ultima data del suo tour invernale, con la formazione composta da Monguzzi a voce e chitarra, Andrea Verga a chitarra, banjo e mandolino, Nadir Giori al basso, Elio Biffi a tastiere e fisarmonica e Lorenzo Bonfanti alla batteria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I Mercanti di Liquore non mollano. Trent’anni di energia e combat-folk

Una bottiglia di liquore riemerge dal Far West. E qualcuno ha osato assaggiarla dopo 150 anniUna bottiglia di liquore è riemersa dal passato, dopo 150 anni.

Leggi anche: Il gruppo folk “Città di Agrigento” compie 50 anni: l'omaggio al teatro Pirandello

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.