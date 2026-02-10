Una bottiglia di liquore è riemersa dal passato, dopo 150 anni. È successo in un vecchio saloon abbandonato nel Far West americano. Qualcuno ha deciso di provarla, attirato dalla curiosità di assaggiare un pezzo di storia. La scena ha riportato in vita le atmosfere di sparatorie, corse in sella e risse che caratterizzavano quei tempi.

Il mitico ‘West americano’, quello fatto di sparatorie, corse in sella ai cavalli e risse e bevute nei saloon è riemerso dal passato. Metaforicamente s’intende, ma con un simbolo concreto, tangibile. È quanto accaduto nello Utah, dove una bottiglia di alcol risalente alla fine dell’Ottocento è riemersa dal terreno ancora integra, con tanto di tappo e contenuto. Un evento rarissimo. Quasi miracoloso. Scopriamo di più. La bottiglia del West nell’antico centro minerario. Il ritrovamento è avvenuto ad Alta, piccolo centro minerario che però, nell’Ottocento, contava migliaia di abitanti la maggior parte dei quali, ovviamente, impiegatyi nel lavoro in miniera, almeno fino a quando questa non si è esaurita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una bottiglia di liquore riemerge dal Far West. E qualcuno ha osato assaggiarla dopo 150 anni

