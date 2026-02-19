L’opposizione critica i ritardi nella riqualificazione del centro storico di Limbiate, conclusa solo di recente. La causa principale sono le lentezze nella gestione dei lavori, che hanno causato disagi ai cittadini e alle attività commerciali. Le critiche si concentrano sulla mancanza di una pianificazione efficace e sulla comunicazione poco chiara da parte dell’amministrazione. Durante i lavori, molte strade sono rimaste chiuse più a lungo del previsto, creando confusione tra residenti e negozianti. Ora che il cantiere è terminato, si aspettano interventi concreti per migliorare il centro.

Sulla riqualificazione del centro storico di Limbiate, le forze di opposizione criticano tempi e modalità di gestione del cantiere, che si è concluso lo scorso fine settimana. "Lavori con una spesa complessiva prevista, come da capitolato d’appalto, di 976.000 euro e che avrebbero dovuto compiersi in 240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, ma purtroppo ne sono serviti oltre 320", scrivono Partito Democratico, Limbiate Solidale e Movimento 5 Stelle, rappresentati in consiglio comunale rispettivamente dai capigruppo Cristina Ursino, Giancarlo Brunato e Mario De Giorgio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I lavori in centro e l’arrivo della Ztl. Opposizione critica sui ritardi: "Pessima gestione del restyling"

