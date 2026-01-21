Manutenzione del verde Opposizione all’attacco | Lavori sospesi e troppi ritardi

La manutenzione del verde è fondamentale per garantire sicurezza e tutela ambientale. Tuttavia, spesso si verificano ritardi, sospensioni e incertezze che complicano la gestione delle alberature, in particolare dei pini. Questa situazione può compromettere la salute degli alberi e la sicurezza pubblica, richiedendo un’attenzione costante e interventi tempestivi per assicurare un’ordinata cura del patrimonio arboreo.

Ritardi, sospensioni e incertezze, regna il caos nella gestione delle alberature, in particolare dei pini e dei relativi lavori. Lo sostengono i consiglieri di opposizione Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa, Giulio Provvidenza, Moreno Ricci, Stefano Santoni e Francesca Sforna prendendo spunto dalla sospensione dei lavori di manutenzione straordinaria lungo via San Francesco e nelle aree limitrofe, con l’amministrazione che non fornisce risposte chiare sul futuro di un’opera pubblica già finanziata e avviata. "Con il recente rimpasto di Giunta, all’assessore Paolo Ansideri è stata assegnata anche la delega alla manutenzione delle alberature e dei viali monumentali – sostiene la minoranza – che si cala però in un contesto critico, segnato da lavori sospesi e assenza di una chiara programmazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

