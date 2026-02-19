I giudici hanno deciso di chiedere il risarcimento anche per il gasolio usato dalla nave di Carola Rackete. È successo in tre sentenze in sole 24 ore, dimostrando come le aule di tribunale continuino a intervenire sulle questioni legate all’immigrazione. Ora, oltre alle spese legali, lo Stato dovrà coprire anche i costi del carburante della nave. La decisione si aggiunge a una serie di sentenze che rafforzano le richieste di risarcimento contro le azioni della Sea Watch. La questione resta calda nel dibattito pubblico.

Tre casi in 24 ore. I giudici non mollano sull'immigrazione e ora ci tocca risarcire anche il gasolio a Carola Rackete. "Oggi i giudici prendono un'altra decisione che lascia letteralmente senza parole" dichiara a caldo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando la sentenza di Palermo a favore della ong immigrazionista che ieri - nel primo pomeriggio - ha diffuso trionfalmente la notizia: "Mentre il Governo annuncia il blocco navale e attacca le ong, il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile: il Tribunale di Palermo ha stabilito che SeaWatch sarà risarcita di 76mila euro per il blocco ingiustamente subito nel 2019 dopo il caso Rackete". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I giudici ci fanno pagare pure il gasolio della Rackete

Caso Carola Rackete, lo Stato dovrà pagare 76mila euro di risarcimento per il sequestro della Sea WatchIl tribunale di Palermo ha deciso che lo Stato deve pagare 76mila euro di risarcimento alla ONG Sea Watch, dopo il sequestro della nave Sea Watch 3 nel giugno 2019.

Meloni furiosa coi giudici: «Impediscono l’espulsione di un clandestino con 23 condanne e ci chiedono pure i danni» – Il videoGiorgia Meloni si infuria contro i giudici perché bloccano l’espulsione di un uomo con 23 condanne e le chiedono anche i danni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.