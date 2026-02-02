Gli studenti del Malpighi incontrano l’ex ministra Cartabia | Così l’educazione civica vive nelle parole degli esperti

Gli studenti del Malpighi hanno incontrato l’ex ministra Marta Cartabia, che ha parlato di come l’educazione civica si trasmetta attraverso le parole degli esperti. L’incontro si è concentrato sulle radici della democrazia italiana, con la professoressa che ha spiegato perché è importante conoscere la storia costituzionale del Paese. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione, interessati a capire meglio il ruolo delle istituzioni e il valore della democrazia.

Bologna, 2 febbraio 2026 - "Custodi della democrazia". Il titolo del nuovo libro della professoressa Marta Cartabia, già ministro della Giustizia e presidente emerita della Corte costituzionale, ha dato lo spunto per un importante incontro sulle origini della democrazia costituzionale italiana. L'incontro con gli studenti del Malpighi. Al cinema Arlecchino, in via Lame, gli studenti del triennio dei licei Malpighi di Bologna hanno incontrato Cartabia. È un dibattito rispettoso e civile quello tra la professoressa e gli studenti, dove la scuola parla con la vita e i ragazzi curiosi hanno posto a Cartabia diverse domande.

