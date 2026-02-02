Gli studenti del Malpighi incontrano l’ex ministra Cartabia | Così l’educazione civica vive nelle parole degli esperti

Da ilrestodelcarlino.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del Malpighi hanno incontrato l’ex ministra Marta Cartabia, che ha parlato di come l’educazione civica si trasmetta attraverso le parole degli esperti. L’incontro si è concentrato sulle radici della democrazia italiana, con la professoressa che ha spiegato perché è importante conoscere la storia costituzionale del Paese. Gli studenti hanno ascoltato con attenzione, interessati a capire meglio il ruolo delle istituzioni e il valore della democrazia.

Bologna, 2 febbraio 2026 - "Custodi della democrazia". Il titolo del nuovo libro della professoressa  Marta Cartabia, già ministro della Giustizia e presidente emerita della Corte costituzionale, ha dato lo spunto per un importante incontro sulle origini della democrazia costituzionale italiana. L’incontro con gli studenti del Malpighi. Al cinema Arlecchino, in via Lame, gli studenti del triennio dei licei Malpighi di Bologna hanno incontrato Cartabia. È un dibattito rispettoso e civile quello tra la professoressa e gli studenti, dove la scuola parla con la vita e i ragazzi curiosi hanno posto a Cartabia diverse domande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gli studenti del malpighi incontrano l8217ex ministra cartabia cos236 l8217educazione civica vive nelle parole degli esperti

© Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti del Malpighi incontrano l’ex ministra Cartabia: “Così l’educazione civica vive nelle parole degli esperti”

Approfondimenti su Malpighi Cartabia

Così l'educazione civica contrasta la violenza di genere: i risultati nelle scuole

Ministero Istruzione e Avis firmano accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti con focus sull’Educazione civica

Il Ministero dell'Istruzione e Avis hanno firmato un accordo per promuovere la donazione del sangue tra gli studenti, integrando questa tematica nell'ambito dell'Educazione civica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Malpighi Cartabia

Argomenti discussi: Edilizia scolastica, Parrucci: Servono interventi in 80 scuole, ma non abbiamo più fondi.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.