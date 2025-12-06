È scoppiata una bomba a casa mi sono pentito quella sera di avergli detto che ero gay | la confessione di Vincenzo Schettini sul suo coming out

“È scoppiata una bomba a casa. Mi sono pentito quella sera di essermi aperto, ma attenzione: loro non hanno mai smesso di volermi bene “. Con queste parole, cariche di dolore e gratitudine, il divulgatore Vincenzo Schettini ha ripercorso il momento più difficile della sua vita: il coming out con i suoi genitori a 19 anni. Ospite oggi, sabato 6 dicembre, a “ Ciao Maschio ” su Rai 1, Schettini ha raccontato l’impatto di quella confessione e l’emozionante epilogo, arrivato venticinque anni dopo. La sua adolescenza, ha spiegato Schettini, è stata segnata dalla necessità di nascondersi in un ambiente in cui l’omosessualità era un tabù. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

