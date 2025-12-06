È scoppiata una bomba a casa mi sono pentito quella sera di avergli detto che ero gay | la confessione di Vincenzo Schettini sul suo coming out
“È scoppiata una bomba a casa. Mi sono pentito quella sera di essermi aperto, ma attenzione: loro non hanno mai smesso di volermi bene “. Con queste parole, cariche di dolore e gratitudine, il divulgatore Vincenzo Schettini ha ripercorso il momento più difficile della sua vita: il coming out con i suoi genitori a 19 anni. Ospite oggi, sabato 6 dicembre, a “ Ciao Maschio ” su Rai 1, Schettini ha raccontato l’impatto di quella confessione e l’emozionante epilogo, arrivato venticinque anni dopo. La sua adolescenza, ha spiegato Schettini, è stata segnata dalla necessità di nascondersi in un ambiente in cui l’omosessualità era un tabù. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
«A 19 anni mi sono innamorato per la prima volta di un ragazzo. È scoppiata una bomba in casa». Vincenzo Schettini, ormai riconoscibile ovunque per i suoi capelli grigi e il ciuffo fuori posto, oggi è uno dei divulgatori scientifici più apprezzati, non solo online. - facebook.com Vai su Facebook
Disinnescata bomba al confine, 4.200 evacuati tornano a casa - È stata disinnescata stamani la settima bomba della Seconda Guerra mondiale trovata nel corso dei lavori alla nuova stazione ferroviaria della Transalpina, tra Nova Gorica (Slovenia) e Gorizia, ... Si legge su ansa.it
Bomba inesplosa a Viadana, si allarga la zona a rischio per l’esplosione: 1.200 persone devono evacuare casa - Milano – È più pericolosa del previsto la bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale trovata il 18 dicembre da alcuni operai vicino al fiume Po nei pressi dei comuni di Viadana, in Lombardia, e di ... Segnala ilgiorno.it
Casa sgomberata, bomba carta sotto casa assessore a Palermo - Prima la bomba carta sotto la casa dell'assessore comunale all'Emergenza abitativa di Palermo, Fabrizio Ferrandelli, e poi l'incendio appiccato in un'abitazione in via Bronte, che era stata ... Segnala ansa.it