Quanta carne di cavallo consumiamo in Italia? Le ragioni che hanno portato la proposta di legge per il divieto del consumo di equidi in Senato e cosa succederebbe se venisse approvata

In Italia, il consumo di carne di cavallo è una pratica diffusa, ma recentemente una proposta di legge al Senato mira a vietarlo. La proposta nasce dalle preoccupazioni sulla tutela degli animali e sulle normative alimentari. Se approvata, questa legge potrebbe cambiare radicalmente le abitudini di molte regioni, specialmente in Emilia-Romagna e nelle zone dove i piatti a base di cavallo sono molto popolari.

La proposta arriva in contemporanea a una denuncia di Animal Equality, che ha raccolto con telecamere nascoste immagini da un macello equino in Emilia Romagna, denunciando maltrattamenti e violazioni igienico-sanitarie, che hanno portato poi a una denuncia presso la procura di Reggio Emilia. Un caso isolato, si dirà, come in molti avevano detto dopo il clamore suscitato dal documentario Food for Profit firmato dalla giornalista Giulia Innocenzi. Eppure, il tema della carne di cavallo non è nuovo in Italia e periodicamente torna fuori, come era già successo nel 2023, quando l'associazione animalista aveva presentato una petizione al Governo per fermare la macellazione equina, raccogliendo 247mila firme. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Susanna Cherchi e Luana Zanella hanno presentato due proposte di legge che mirano a vietare la carne di cavallo, portando a possibili multe e fino a tre anni di carcere.

Una proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati potrebbe mettere fuori legge la carne di cavallo in Italia, suscitando preoccupazioni riguardo alle tradizioni culinarie e alle ricette tipiche che prevedono questo ingrediente.

