Martina Rossi decide di non mangiare carne di cavallo oggi, perché il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio della Quaresima e lei sceglie di astenersi. Questo gesto semplice riflette le tradizioni religiose e le convinzioni personali, che alcuni interpretano come un rispetto verso i valori cristiani. Per lei, rinunciare alla carne equina rappresenta un modo di rispettare le proprie convinzioni e di vivere la giornata in modo più consapevole.

Oggi non mangio cavallo: Mercoledì delle Ceneri è l’unico mercoledì dell’anno in cui mi nego a priori l’adorata carne equina. Per mia libera scelta di cattolico che oggi si astiene dalle carni e stasera si farà imporre le ceneri dal sacerdote, a memento della caducità della vita terrena e dell’importanza del Vangelo per accedere alla vita eterna. Se l’avessero vinta le madame animaliste, le parlamentari firmatarie delle proposte di divieto di carne equina, l’astensione sarebbe imposta e non potrei mangiare cavallo nessun mercoledì dell’anno. Né alcun altro giorno dell’anno. Le madame animaliste, Susanna Cherchi (Cinque Stelle), Luana Zanella (AVS) e ovviamente la recidiva Michela Brambilla, sono nemiche del cristianesimo: è Cristo ad avere abolito i tabù alimentari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Chi vuole vietare il consumo di carne di cavallo va contro il cristianesimo

Stop alla carne di cavallo, in Senato la proposta di legge per fermare il consumo in Italia: cosa prevedeUna proposta di legge in Senato mira a vietare la macellazione dei cavalli, dopo che diversi cittadini hanno segnalato casi di carne equina venduta come carne bovina.

Stop alla macellazione e al consumo di carne di cavallo, in Senato la proposta di legge bipartisanUna proposta di legge bipartisan è arrivata in Senato con l’obiettivo di fermare la macellazione di cavalli in Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.