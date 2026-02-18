Chi vuole vietare il consumo di carne di cavallo va contro il cristianesimo

Martina Rossi decide di non mangiare carne di cavallo oggi, perché il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio della Quaresima e lei sceglie di astenersi. Questo gesto semplice riflette le tradizioni religiose e le convinzioni personali, che alcuni interpretano come un rispetto verso i valori cristiani. Per lei, rinunciare alla carne equina rappresenta un modo di rispettare le proprie convinzioni e di vivere la giornata in modo più consapevole.

Oggi non mangio cavallo: Mercoledì delle Ceneri è l’unico mercoledì dell’anno in cui mi nego a priori l’adorata carne equina. Per mia libera scelta di cattolico che oggi si astiene dalle carni e stasera si farà imporre le ceneri dal sacerdote, a memento della caducità della vita terrena e dell’importanza del Vangelo per accedere alla vita eterna. Se l’avessero vinta le madame animaliste, le parlamentari firmatarie delle proposte di divieto di carne equina, l’astensione sarebbe imposta e non potrei mangiare cavallo nessun mercoledì dell’anno. Né alcun altro giorno dell’anno. Le madame animaliste, Susanna Cherchi (Cinque Stelle), Luana Zanella (AVS) e ovviamente la recidiva Michela Brambilla, sono nemiche del cristianesimo: è Cristo ad avere abolito i tabù alimentari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

