Chi vuole vietare il consumo di carne di cavallo va contro il cristianesimo
Martina Rossi decide di non mangiare carne di cavallo oggi, perché il Mercoledì delle Ceneri segna l’inizio della Quaresima e lei sceglie di astenersi. Questo gesto semplice riflette le tradizioni religiose e le convinzioni personali, che alcuni interpretano come un rispetto verso i valori cristiani. Per lei, rinunciare alla carne equina rappresenta un modo di rispettare le proprie convinzioni e di vivere la giornata in modo più consapevole.
Oggi non mangio cavallo: Mercoledì delle Ceneri è l’unico mercoledì dell’anno in cui mi nego a priori l’adorata carne equina. Per mia libera scelta di cattolico che oggi si astiene dalle carni e stasera si farà imporre le ceneri dal sacerdote, a memento della caducità della vita terrena e dell’importanza del Vangelo per accedere alla vita eterna. Se l’avessero vinta le madame animaliste, le parlamentari firmatarie delle proposte di divieto di carne equina, l’astensione sarebbe imposta e non potrei mangiare cavallo nessun mercoledì dell’anno. Né alcun altro giorno dell’anno. Le madame animaliste, Susanna Cherchi (Cinque Stelle), Luana Zanella (AVS) e ovviamente la recidiva Michela Brambilla, sono nemiche del cristianesimo: è Cristo ad avere abolito i tabù alimentari. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Stop alla carne di cavallo, in Senato la proposta di legge per fermare il consumo in Italia: cosa prevedeUna proposta di legge in Senato mira a vietare la macellazione dei cavalli, dopo che diversi cittadini hanno segnalato casi di carne equina venduta come carne bovina.
Stop alla macellazione e al consumo di carne di cavallo, in Senato la proposta di legge bipartisanUna proposta di legge bipartisan è arrivata in Senato con l’obiettivo di fermare la macellazione di cavalli in Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Antisemitismo, si spacca la destra. Fdi non vuole vietare i cortei propal; Olanda, il nuovo Governo vuole vietare completamente la pubblicità del gioco d’azzardo; No, la Russia non ha stanziato 150 milioni di euro per la Sicilia colpita dal ciclone Harry; La Cina vuole vietare le auto con comandi solo touch: obbligatori pulsanti fisici per le funzioni chiave.
La Germania vuole vietare il part-time, scelto dal 40% dei lavoratoriLa Germania promette di dare un giro di vite al lavoro part-time. L'ala imprenditoriale del principale partito tedesco, l'Unione Cristiano-Democratica, propone di vietare il diritto legale al lavoro ... iltempo.it
La Spagna vuole vietare i social a under 16, Sanchez: basta Far WestCambieremo la legge, chi dirige piattaforme è responsabile Dubai, 3 feb. (askanews) - La Spagna ha intenzione di vietare i social network ai minori di 16 anni, sul solco di una tendenza partita dall ... msn.com
...chi vuole ancora un po della nostra focaccia genovese facebook
#Bastoni escluso dalla #Nazionale #Spalletti: " #Gattuso libero di portare chi vuole. La simulazione offende il calcio" x.com