Il 21 agosto, i Bluvertigo si esibiranno nell’Arena di Cattolica, portando sul palco il loro nuovo spettacolo. Morgan e la band si preparano a conquistare il pubblico con un concerto ricco di energia, dopo mesi di prove intense. L’evento attirerà fan da tutta la regione, desiderosi di ascoltare dal vivo le hit più amate. La data rappresenta un momento importante per il gruppo, che torna a esibirsi in una location all’aperto. I biglietti sono già in vendita e l’attesa cresce.

Morgan e i suoi compagni di viaggio scendono in arena: il 21 agosto i Bluvertigo arrivano a Cattolica. È l’ultimo annuncio del cartellone estivo dell’Arena della Regina, che si arricchisce così della presenza di una delle band più innovative del panorama musicale italiano. Dopo il sold out registrato con largo anticipo per la data di aprile all’Alcatraz di Milano, il gruppo è pronto a partire per un tour di otto concerti in tutta Italia, a conferma dell’entusiasmo che da sempre accompagna il progetto. Quello di Cattolica si preannuncia come un appuntamento speciale. Fin dagli esordi i Bluvertigo hanno saputo scardinare regole e aspettative, introducendo nella canzone italiana un modo nuovo di pensare suono e scrittura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Bluvertigo entrano nell’Arena

