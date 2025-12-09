Garantisce Oriali | Conte e Mourinho sono unici perché entrano nell’anima dei giocatori

Lele Oriali sottolinea l'unicità di Conte e Mourinho, allenatori capaci di entrare nell'anima dei loro giocatori. Ritrovando il portoghese in Benfica-Napoli di Champions, Lele rivela un rapporto speciale, tra rispetto e amicizia, nonostante le sfide sul campo. Un incontro tra due figure di spicco del calcio internazionale, contraddistinto da stima e affinità umana.

Lele ritrova il portoghese in Benfica-Napoli di Champions: "Mi chiama Gabriele come mia madre. Con lui siamo avversari, ma mai nemici". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Garantisce Oriali: "Conte e Mourinho sono unici, perché entrano nell’anima dei giocatori"

