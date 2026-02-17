Tre calcestruzzi entrano nell’Atlante delle pavimentazioni sostenibili

Heidelberg Materials Italia ha inserito tre nuovi calcestruzzi drenanti nell’Atlante delle pavimentazioni sostenibili, perché rispettano i criteri ambientali più stringenti. La decisione arriva dopo aver verificato che questi prodotti riducono l’impatto sull’ambiente e favoriscono il deflusso delle acque piovane. Domani, i materiali saranno mostrati alla fiera My Plant & Garden a Rho, dove si discuterà di soluzioni innovative per le superfici urbane.

I calcestruzzi drenanti di Heidelberg Materials Italia vengono classificati nell'Atlante romano come sostenibili per le pavimentazioni e saranno presentati domani alla fiera My Plant & Garden a Rho. L'urbanistica moderna si sta evolvendo per rispondere alla crisi climatica. Strade, piazze, marciapiedi e parcheggi non sono degli elementi neutri, ma influenzano il microclima urbano. Sappiamo che se vogliamo rallentare gli impatti del cambiamento climatico, dobbiamo intervenire con azioni di mitigazione per migliorare la gestione delle acque piovane, le temperature percepite e, di conseguenza, anche la qualità della vita.