Piccole imprese abruzzesi sospese tra incertezza e ottimismo | il sondaggio Cna sul 2026

In Abruzzo, molte micro e piccole imprese vivono un momento di incertezza. Il sondaggio della Cna evidenzia che, nonostante le difficoltà, c’è ancora qualche speranza di ripresa nel breve periodo. Le imprese sono attente ai segnali di ripartenza, anche se restano preoccupate per il futuro. La situazione rimane fluida e molto dipende dall’andamento dell’economia generale.

Un futuro incerto, ma con spiragli di fiducia. È il quadro che emerge dal sondaggio condotto dal Centro studi della Cna nazionale sulle previsioni delle micro e piccole imprese italiane per il 2026. Tra le realtà più rappresentative, quelle abruzzesi mostrano un mix di timori e aspettative, con.

