Macerata, 03 dicembre 2025 – L’Ite Gentili di Macerata anche quest’anno è al primo posto tra gli istituti tecnici economici della provincia per gli sbocchi lavorativi. In base alla classifica di Eduscopio, l’indice di occupazione è salito dal 67% dell’anno scorso al 74%; si tratta della percentuale degli occupati (coloro che hanno lavorato almeno sei mesi entro i primi due anni dal conseguimento dal diploma), su coloro che non si sono immatricolati all’università. «È la conferma che stiamo procedendo bene – commenta la dirigente scolastica Alessandra Gattari -. Nell’anno scolastico 2024-2025 abbiamo incrementato l’attività di preparazione per affacciarsi al mondo del lavoro, ad esempio attraverso le simulazioni di colloqui con personale esterno specializzato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, l’Ite Gentili al top. Gattari: «Grande attenzione ai bisogni delle imprese»