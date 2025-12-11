Wolverine tornerà in Avengers | Doomsday? Hugh Jackman stuzzica I fan

Hugh Jackman ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno di Wolverine nel prossimo film degli Avengers,

La star australiana ha parlato per la prima volta della possibilità di rivedere il personaggio simbolo della sua carriera nel prossimo capitolo MCU. Wolverine, interpretato da Hugh Jackman, ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel film Deadpool & Wolverine, e da quel momento i fan si chiedono quando potranno rivedere il personaggio nel franchise, e se possa comparire già in Avengers: Doomsday. Ad alimentare le speranze dei fan ci ha pensato lo stesso Hugh Jackman. L'assenza del suo nome dalla lista del cast di Doomsday ha fatto rumore ma non preclude la presenza di Wolverine nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe.