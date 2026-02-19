Gordon segna quattro gol il Newcastle travolge il Qarabag con sei reti

Anthony Gordon ha fatto la differenza segnando quattro reti contro il Qarabag, contribuendo alla vittoria schiacciante del Newcastle con sei gol totali. L’attaccante inglese ha mostrato grande precisione e rapidità, portando i Magpies davanti fin dal primo tempo. La squadra di casa ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, grazie anche alla presenza costante di Gordon in attacco. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando il pubblico soddisfatto per la prestazione offerta dai giocatori.

Anthony Gordon in forma smagliante: quattro gol contro il Qarabag. Mercoledì sera, l'aspettativa per il match di andata del playoff di Champions League si è trasformata in una celebrazione calcistica per i tifosi del Newcastle. Anthony Gordon ha infiammato il St. James' Park, imponendo la sua personalità in campo con una prestazione straordinaria, mettendo a segno ben quattro gol nella convincente vittoria per 6-1 contro il Qarabag. La sua capacità di trovare la rete ha sorpreso gli avversari e ha messo in evidenza il potenziale del Newcastle in questa competizione prestigiosa. Gordon del Newcastle: impresa storica in Champions League contro il Qarabag. Anthony Gordon ha scritto una pagina importante nella storia del Newcastle, vincendo una partita difficile contro il Qarabag in Champions League. Gordon ha segnato quattro gol e ha portato il Newcastle a una vittoria schiacciante di 6-1 contro il Qarabag a Baku. Una serata da record per il Newcastle e Anthony Gordon. L'attaccante inglese diventa il miglior marcatore nella storia del club in Champions League (è già a quota 10 in questa edizione) e anche il 2° giocatore nella storia della competizione a segnare un poker in un tempo. L'unico altro a farlo in una partita di Champions è stato l'ex rossonero Luiz Adriano in Shakthar-Bate Borisov.