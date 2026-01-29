L’allenatore del Chelsea Liam Rosenior ha parlato dopo la vittoria 3-2 contro il Napoli. Ha detto di aver saputo delle assenze importanti tra i partenopei e che, con il passare dei minuti, il loro calo si sarebbe fatto sentire. Rosenior ha commentato la partita, sottolineando come il suo team abbia approfittato delle difficoltà avversarie.

Il tecnico del Chelsea Liam Rosenior è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida di Champions contro il Napoli Napoli-Chelsea 2-3, Rosenior in conferenza. “Arrivare tra le prime otto è un risultato molto importante e ne sono davvero soddisfatto. Ci darà un grande aiuto perché avremo più tempo per lavorare in allenamento. Sono fiero dei ragazzi: nel primo tempo hanno pressato in maniera eccezionale. Dobbiamo proseguire su questa strada e continuare a vincere. Palmer non poteva restare in campo per 70 minuti, non era nelle condizioni. Sapevo che il Napoli stava affrontando diverse assenze per infortunio e che col passare dei minuti avrebbe potuto risentirne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rosenior: “Sapevo che il Napoli aveva diverse assenze per infortunio e che col passare dei minuti avrebbe potuto risentirne”

