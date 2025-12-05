Wings of fire di amazon supererà facilmente house of the dragon

le prossime innovazioni nel mondo fantasy: prove di un nuovo successo televisivo. Il panorama delle serie TV dedicate al genere fantasy e ai draghi si arricchisce di nuove proposte che promettono di sfidare i modelli più affermati, come Game of Thrones e House of the Dragon. Tra queste, emerge un progetto promosso da Amazon, ispirato a una celebre saga letteraria destinata a un pubblico giovane. Questa nuova produzione ha le potenzialità di affermarsi come un possibile rivale storico nel settore, grazie anche a un approccio innovativo alla narrazione e all’animazione. una nuova frontiera dell’animazione nel fantasy. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

‘Wings of Fire’ Animated Series in Development at Amazon After Previous Version Scrapped at Netflix (EXCLUSIVE) - A “Wings of Fire” animated series based on the books of the same name is in development at Amazon MGM Studios, Variety has learned exclusively. Scrive aol.com

