For All Mankind 5 | Ufficiale la data di uscita su Apple TV+ e il primo trailer

È stata annunciata la data di uscita di For All Mankind 5 su Apple TV+. Dopo due anni di pausa, la serie ritorna con nuovi episodi disponibili sulla piattaforma di streaming. È stato inoltre pubblicato il primo trailer, che anticipa gli sviluppi della stagione. I fan potranno così seguire le vicende di questa apprezzata produzione, pronta a riprendere il suo percorso narrativo.

Dopo due anni di attesa, una delle serie di punta di Apple TV+ si prepara a tornare sul piccolo schermo. Stiamo parlando di For All Mankind, il capolavoro sci-fi che ha ridefinito il genere della storia alternativa, pronto a debuttare con la sua attesissima quinta stagione il 27 marzo. L’annuncio è stato accompagnato dal primo trailer ufficiale, che proietta gli spettatori direttamente nel cuore pulsante della vita su Marte, confermando ancora una volta la strategia vincente di Apple: puntare tutto su contenuti originali di prestigio (come Ted Lasso, Foundation e Silo ) piuttosto che sull’acquisizione di licenze esterne. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

