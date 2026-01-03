La parola ai tifosi giallorossi Con Pagliari è stata fatta la scelta giusta La squadra deve mostrare più determinazione

La voce dei tifosi giallorossi è importante per il team e la comunità. Tra loro, ci sono coloro che seguono con passione ogni passo della Recanatese, spesso partecipando agli allenamenti. La fiducia in Pagliari è forte, ritenendo che si sia fatta la scelta giusta. Ora, l’obiettivo è che la squadra mostri maggiore determinazione in campo, per continuare a crescere e a rappresentare con orgoglio i colori della squadra.

Parola ai tifosi: in particolare a quelli che non mancano (quasi) mai e quando possono, ossia piuttosto spesso, vanno anche a dare un'occhiata agli allenamenti della loro Recanatese. Non ci sono festività che tengano e, tra l'altro, negli ultimi giorni c'è stata un'enorme motivazione in più, ossia il ritorno di Giovanni Pagliari, con tutto il grande carico di ricordi che porta con sé. "Penso – commenta uno dei fedelissimi – sia stata la scelta giusta. Conosce l'ambiente e ha già visto la squadra in diverse occasioni. Per me è fondamentale il fatto che il campionato per lui non ha segreti, mentre negli ultimi due anni, prima con Filippi e poi con Savini ci si è affidati a tecnici che non avevano queste esperienze e certi errori si pagano".

