Rasmus Hojlund ha scelto Napoli come tappa importante nel suo percorso di crescita professionale. Con l’obiettivo di migliorare le proprie capacità e consolidare la propria carriera, il giovane calciatore si presenta come un’opportunità sia per lui che per il club. La sua decisione riflette l’intento di svilupparsi in un ambiente stimolante e di contribuire al successo della squadra.

"> Rasmus Hojlund ha scelto Napoli per crescere, imparare e diventare la miglior versione di sé stesso. L’attaccante danese, oggi punto fermo dell’attacco azzurro, si è raccontato in una lunga intervista a Sports Illustrated, ripercorrendo gli ultimi anni della sua carriera, dal salto all’Atalanta all’esperienza al Manchester United, fino all’approdo sotto la guida di Antonio Conte. «Sto bene – racconta Hojlund –. Ci sono tante partite, serve recuperare e restare concentrati, ma me la sto godendo». A 22 anni, il danese ha già accumulato esperienze importanti tra Champions League, Europa League e campionati diversi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Hojlund si racconta: «Napoli è la scelta giusta, qui voglio crescere»

McTominay & Hojlund, il Napoli sorride: quei gol in nazionale sono "sms" a Conte - rovesciata di McTominay arriva al 3’, sblocca la partita e, molto probabilmente sarà ricordato come il gesto tecnico di maggiore pregio delle qualificazioni al Mondiale. gazzetta.it

Hojlund, gol e sacrificio al servizio del Napoli: così ha conquistato Conte - Passione, ambizione, pressione: vestire la maglia azzurra resta una missione per chiunque sbarchi da queste parti. gazzetta.it

Napoli, Hojlund non recupera: salterà la sfida contro l'Inter - L'ex Atalanta non sarà a disposizione di Antonio Conte per la partita del Maradona dato che non ha ... corrieredellosport.it

Hojlund non parla di numeri, parla di emozioni. Due gol di destro contro la Cremonese e un sorriso che racconta di quanto si senta fortunato a Napoli. Il danese non si ferma ai meriti individuali: sottolinea il valore del gruppo e la sua gratitudine per la squa - facebook.com facebook

Il Napoli passa a Cremona con autorità e riparte forte anche in campionato. Il 2-0 porta la firma di Rasmus Hojlund, protagonista assoluto della serata allo Zini, e racconta una squadra che non vuole fermarsi dopo i trofei già messi in bacheca. “Non mi capita m x.com