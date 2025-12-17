A Milano, un uomo di 31 anni di origini afghane è stato arrestato dopo aver simulato di avere una bomba nel suo zaino e averlo lanciato contro le forze dell'ordine. L'intervento delle forze di polizia ha evitato conseguenze più gravi, portando all'arresto del sospettato.

© Ilfattoquotidiano.it - Minaccia di avere una bomba nello zaino e lo lancia verso la polizia. Arrestato 31enne a Milano

A Milano un uomo, un 31enne di origini afghane, è stato arrestato dalla polizia locale dopo avere simulato di avere una bomba nel suo zaino, che ha poi lanciato verso la polizia. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 15 dicembre in via Giovanni da Cermenate. Le motivazioni dell’arresto sono resistenza aggravata, lesioni e danneggiamento. Secondo le prime ricostruzioni, dopo l’intervento della pattuglia, che aveva notato il 31enne in stato di agitazione, l’uomo ha minacciato di voler far esplodere il suo zaino. Al suo interno ha riferito di avere posizionato una bomba. La borsa è stata poi spostata sotto l’auto dei vigili, di cui l’uomo ha spaccato il finestrino anteriore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

