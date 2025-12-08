Cristina Marino spoilera | Luca Argentero in ospedale malconcio e ferito in Doc 4 nostro figlio si è spaventato

Cristina Marino ha condiviso un'anticipazione sulla quarta stagione di Doc - Nelle tue mani, rivelando una scena intensa in cui Luca Argentero, nei panni di Andrea Fanti, si trova in ospedale, ferito e in condizioni critiche, lasciando i fan in attesa di scoprire come si svolgerà questa vicenda.

