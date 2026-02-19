Hermoso tornato in gruppo ora vede la Cremonese

Hermoso si è riaggregato al gruppo dopo aver recuperato dall'infortunio, e ora si prepara ad affrontare la Cremonese. La sua presenza rafforza la linea difensiva della Roma, che cerca punti importanti per uscire dalla crisi. Il calciatore ha partecipato agli allenamenti, lavorando a pieno ritmo con i compagni, e si candida per una maglia da titolare. La partita contro i grigiorossi si avvicina, e tutti gli occhi sono puntati sul suo ritorno in campo. La squadra si prepara a una sfida decisiva.

La Roma di Gian Piero Gasperini ritrova uno dei suoi pilastri fondamentali nel momento più delicato della stagione. Mario Hermoso, il difensore classe '95 arrivato dall'Atletico Madrid, è pronto a riprendersi il comando della retroguardia giallorossa dopo un lungo calvario fisico. Il tecnico di Grugliasco, secondo le ultime indiscrezioni tattiche, sembra intenzionato a lanciarlo titolare contro la Cremonese, schierandolo al fianco del giovane emergente Ghilardi e di uno tra Mancini e Ndicka. La scelta non è puramente tecnica, ma risponde a una precisa necessità strategica: con entrambi i titolarissimi della difesa in stato di diffida, il sodalizio capitolino deve agire con estrema prudenza per evitare defezioni illustri nel prossimo, decisivo scontro diretto contro la Juventus.