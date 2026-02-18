Mario Hermoso torna a giocare contro la Juventus, dopo un lungo stop che lo ha costretto a saltare diverse partite. Il difensore spagnolo, che aveva lasciato l'Atlético Madrid per approdare alla Roma, ha avuto problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dal campo per mesi. Ora, con il suo ritorno, Gasperini potrà contare nuovamente su un punto di riferimento nella retroguardia, in vista delle prossime sfide di campionato.

Il 2026 di Mario Hermoso è stato finora un tormentato percorso a ostacoli, un’intermittenza forzata che ha privato la Roma di uno dei suoi leader silenziosi proprio nel cuore della stagione. Il bilancio clinico del nuovo anno non lascia spazio a interpretazioni: sei partite saltate su undici, un’emorragia di presenze causata prima da un problema agli adduttori e poi da una forte contusione al piede i cui strascichi sono stati più complessi del previsto. Tuttavia, l’ impasse sembra finalmente giunta al termine. Dopo il rientro dalla trasferta di Napoli, il difensore spagnolo è pronto a riaggregarsi al gruppo a Trigoria, segnando l’inizio di una rincorsa che mira a restituire a Gian Piero Gasperini il tassello strutturale necessario per l’assalto definitivo alla zona Champions. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Hermoso vede la Juve: il ritorno del pilastro spagnolo per la difesa di Gasperini

Roma, piano Centenario: Gasperini intoccabile, Totti vede il ritornoLa proprietà americana dei Friedkin punta forte sul piano strategico per il centenario del club nel 2027.

Juve, il ritorno di Bremer rinforza la difesa. E ora c’è anche CabalLa Juventus si prepara a rinforzare la propria difesa con il ritorno di Bremer e l’ingaggio di Cabal, mentre la recente vittoria a Bologna ha rafforzato le ambizioni in Champions League e aumentato la fiducia della squadra di Luciano Spalletti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.