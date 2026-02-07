Roma allenamento con tre assenze | le condizioni di Vazquez Hermoso ed El Shaarawy

Roma si allena con tre assenze importanti. Vazquez, Hermoso ed El Shaarawy non si sono presentati alla seduta, lasciando i tifosi preoccupati. Le condizioni dei giocatori non sono ancora chiare, ma la loro assenza potrebbe influenzare le scelte di Mourinho in vista delle prossime partite. La squadra si prepara a affrontare la giornata di campionato senza alcuni dei protagonisti principali.

L'ascesa all'impegno della ventiquattresima giornata di Serie A per la Roma si sta configurando come una prova di carattere e di gestione delle risorse, tra incertezze di formazione e un calendario molto pressante. Le evidenze dall’allenamento indicano una situazione delicata, con una serie di assenze che potrebbero influire sulle scelte tattiche in vista del Monday Night contro il Cagliari, guidato da Fabio Pisacane. I giallorossi non hanno assaporato la vittoria dall’18 gennaio, quando batterono il Torino, e tra pareggi e una sconfitta recente con l’Udinese la sfida contro i Sardi assume una funzione cruciale per la stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Roma si prepara alla partita con diversi giocatori in dubbio.

