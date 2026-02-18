Bodo Glimt Inter LIVE 3-1 | prima Hauge poi Hogh! Difese nerazzurra in bambola

Il Bodo Glimt ha battuto l’Inter 3-1 nell’andata dei playoff di Champions League 202526. Hauge ha aperto le marcature al 20°, seguito da Hogh che ha raddoppiato al 45’. I nerazzurri hanno subito una brutta sconfitta, con le difese che hanno combinato diversi errori evidenti. La partita si è giocata all’Aspmyra Stadion, davanti a un pubblico entusiasta. I nerazzurri ora devono recuperare nel ritorno per mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida di ritorno è prevista tra una settimana.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 21 all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, playoff d'andata della Champions League 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all'Aspmyra Stadion per Bodo Glimt Inter, match d'andata dei playoff di Champions League 202526, per accedere agli ottavi di finale. Trasferta ostica in Norvegia per i nerazzurri, che dovranno vedersela anche col clima gelido e un terreno di gioco non in perfette condizioni. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. 72? OCCASIONE PER THURAM – Lancio lungo di Bastoni per Sucic, il quale appoggia di testa per Thuram che calcia di prima, palla alta sopra la traversa.