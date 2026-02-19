Mohammad Hannoun, ora in carcere a Terni, ha messo in difficoltà i suoi colleghi deputati. La causa è la scoperta che tutti conoscevano la sua appartenenza a Hamas, inclusi i suoi amici parlamentari. Le intercettazioni dell’operazione Domino rivelano conversazioni in cui si fa riferimento ai rapporti tra Hannoun e i militanti palestinesi. Alcuni deputati erano a conoscenza dei legami di Hannoun e dei suoi complici, ma nulla avevano fatto per impedirlo. La vicenda solleva dubbi sulla trasparenza tra i politici italiani.

I parlamentari sapevano chi incontravano? Erano consci dell'affiliazione di Mohammad Hannoun (oggi in carcere a Terni in regime di massima sicurezza) e dei suoi sodali ad Hamas? Ascoltando le decine di intercettazioni agli atti dell'operazione Domino, sembra proprio di sì. E a entrare nel dettaglio, facendosi peraltro portavoce di Hannoun, è Yaser Elasaly, membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica, componente della cellula italiana e responsabile con Raed Dawoud della filiale milanese della Abspp, l'associazione tramite cui solo negli ultimi anni sarebbero stati raccolti oltre 7 milioni di euro da destinare ai tagliagole islamici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hannoun inguaia i suoi amici deputati. "Tutti sapevano che siamo di Hamas"

Sugli aiuti ad Hamas tutti sapevano, ma nessuno si è sforzato di indagareL'inchiesta di Genova rivela come gli aiuti a Hamas fossero noti ma poco approfonditi dalle autorità italiane.

Tutti gli amici italiani dell’uomo che finanzia i terroristi di HamasQuali sono le sorti degli amici italiani di Mohammad Hannoun, noto sostenitore di Hamas? Ricordiamo coloro che hanno condiviso momenti e manifestazioni insieme a lui, spesso immortalando ricordi in selfie e partecipando alle sue iniziative pubbliche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.