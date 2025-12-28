Tutti gli amici italiani dell’uomo che finanzia i terroristi di Hamas

Quali sono le sorti degli amici italiani di Mohammad Hannoun, noto sostenitore di Hamas? Ricordiamo coloro che hanno condiviso momenti e manifestazioni insieme a lui, spesso immortalando ricordi in selfie e partecipando alle sue iniziative pubbliche. È importante comprendere il contesto e le implicazioni di tali rapporti, per una corretta informazione e consapevolezza su quanto accade nel panorama internazionale e nazionale.

Chissà che fine hanno fatto gli amici di Mohammad Hannoun, quelli che amavano partecipare alle sue manifestazioni e scattarsi selfie al suo fianco. Ieri, dopo l'arresto del presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia, ho trascorso ore passando in rassegna le agenzie di stampa alla ricerca di una dichiarazione in favore di colui che, secondo gli inquirenti, era a capo di un'organizzazione che finanziava i terroristi di Hamas. Con la scusa di raccogliere fondi per la popolazione di Gaza, Hannoun e i suoi complici (in totale a finire in manette sono state nove persone) avrebbero dirottato nelle casse del partito armato più di 7 milioni di euro.

