Hailey Bieber e quell’Armani Privé d’archivio che sembra venire dal futuro

11 gen 2026

Hailey Bieber ha scelto un look dallo stile futuristico, firmato Armani Privé d’archivio, presentato ai WWD Style Awards 2026. La sua scelta evidenzia un abbinamento tra eleganza e innovazione, dimostrando come alcune creazioni possano sorprendere e catturare l’attenzione. Un esempio di come la moda possa continuare a evolversi, mantenendo un equilibrio tra tradizione e progresso.

Ci sono look che si guardano. E poi ci sono look in cui dici “ Okay, adesso mi fermo un attimo “. Quello di Hailey Bieber ai WWD Style Awards 2026 appartiene decisamente alla seconda categoria. L’imprenditrice beauty e founder di Rhode ha ritirato il premio Style Trailblazer con addosso un abito che sembrava vivo, in continuo movimento, capace di cambiare forma e riflessi a ogni passo sul red carpet. Risultato? Internet in tilt, fashion editor in modalità screenshot compulsivo e una masterclass silenziosa su come si indossa un pezzo d’archivio nel 2026. Hailey Bieber serve silver realness: il look d’archivio Armani che ha ipnotizzato tutti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

