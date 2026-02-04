DeVante' Jones infortunato | stop per il playmaker delle Dolomiti Energia Trentino

DeVante' Jones si ferma. Il playmaker delle Dolomiti Energia Trentino dovrà stare fuori a lungo a causa di un infortunio. La squadra, impegnata in Eurocup, perde un elemento fondamentale per le prossime partite. Le prime diagnosi parlano di un problema che richiederà tempi di recupero non brevi, lasciando il tecnico e i tifosi preoccupati.

Questo riepilogo sintetico descrive lo stato di una squadra impegnata in Eurocup, evidenziando la condizione del giocatore chiave e i dati di rendimento che caratterizzano la stagione. L'assenza di un playmaker di riferimento influisce sull'equilibrio del roster e sulla gestione della partita, con aggiornamenti sulle condizioni fisiche attesi nelle prossime settimane. La formazione è scesa in campo senza DeVante Jones, leader della squadra, a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra. Le condizioni del giocatore verranno rivalutate nel corso della settimana seguente, senza indicazioni di tempi di recupero definitivi al momento della gara.

