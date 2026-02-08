Cory Joseph infortunato | stop forzato per l' esterno dell' Olympiacos

Cory Joseph si ferma per infortunio muscolare. L’esterno dell’Olympiacos non giocherà per diverse settimane. La squadra greca dovrà fare a meno di lui nel prossimo torneo, mentre i medici stanno lavorando per recuperarlo al più presto.

Una notizia pesante arriva dall’ambiente di Olympiacos: Cory Joseph, nuovo acquisto dei Reds, è stato fermato da un infortunio muscolare che lo terrà lontano dall’azione per un periodo indefinito. Dopo la vittoria in campionato contro il Promitheas Patrasso, lo staff tecnico ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del giocatore, confermando l’assenza nelle settimane a venire e annunciando che eventuali dettagli verranno comunicati dal club in modo ufficiale. L’obiettivo è monitorare costantemente la situazione per definire i tempi di recupero senza anticipare scenari non certi. Secondo l’aggiornamento, l’infortunio muscolare richiede riposo e valutazioni, rendendo non disponibile nel periodo immediato l’atleta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

