Francesca Marenco, ex responsabile amministrativa di ActionAid, ha rubato circa un milione e mezzo di euro provenienti dalle donazioni, causando danni alla organizzazione. La condanna, arrivata ieri a Milano, prevede quattro anni e otto mesi di carcere. La donna aveva gestito i fondi destinati ai progetti umanitari, ma li ha sottratti per scopi personali. Il tribunale ha riconosciuto le sue responsabilità in un procedimento che ha fatto clamore. La sentenza si inserisce in un'inchiesta più ampia sulla gestione delle risorse nelle associazioni.

Con l’accusa di aver sottratto ad ActionAid circa un milione e mezzo di fondi provenienti dalle donazioni, Francesca Marenco, ex responsabile amministrativa della onlus, è stata condannata ieri in tribunale a Milano a quattro anni e otto mesi di reclusione. Lo ha deciso ieri la giudice per l’udienza preliminare Sara Cipolla al termine del processo in abbreviato disponendo nei confronti della donna anche il versamento di 3mila euro di multa e la confisca dei beni per oltre 480mila euro. Importo che era già sotto sequestro come provento dei reati fiscali contestati assieme ad appropriazione indebita e accesso abusivo a sistema informatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha sottratto un milione e mezzo ad Actionaid. Condannata a quattro anni e otto mesi

Si è intascata 1 milione e mezzo di euro di ActionAid, Francesca Marenco condannata a 4 anni e 8 mesiFrancesca Marenco, ex responsabile amministrativa di ActionAid, ha sottratto oltre un milione e mezzo di euro alla onlus, secondo la sentenza.

Viareggio: pensionato morì dopo 7 mesi di coma, Asl condannata a risarcire 1 milione e mezzo alla famigliaIl tribunale di Pisa ha deciso: l’Asl deve pagare 1,5 milioni di euro alla famiglia di un pensionato di Torre del Lago, morto dopo sette mesi di coma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.