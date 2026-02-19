Ha sottratto un milione e mezzo ad Actionaid Condannata a quattro anni e otto mesi
Francesca Marenco, ex responsabile amministrativa di ActionAid, ha rubato circa un milione e mezzo di euro provenienti dalle donazioni, causando danni alla organizzazione. La condanna, arrivata ieri a Milano, prevede quattro anni e otto mesi di carcere. La donna aveva gestito i fondi destinati ai progetti umanitari, ma li ha sottratti per scopi personali. Il tribunale ha riconosciuto le sue responsabilità in un procedimento che ha fatto clamore. La sentenza si inserisce in un'inchiesta più ampia sulla gestione delle risorse nelle associazioni.
Con l’accusa di aver sottratto ad ActionAid circa un milione e mezzo di fondi provenienti dalle donazioni, Francesca Marenco, ex responsabile amministrativa della onlus, è stata condannata ieri in tribunale a Milano a quattro anni e otto mesi di reclusione. Lo ha deciso ieri la giudice per l’udienza preliminare Sara Cipolla al termine del processo in abbreviato disponendo nei confronti della donna anche il versamento di 3mila euro di multa e la confisca dei beni per oltre 480mila euro. Importo che era già sotto sequestro come provento dei reati fiscali contestati assieme ad appropriazione indebita e accesso abusivo a sistema informatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
