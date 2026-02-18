Si è intascata 1 milione e mezzo di euro di ActionAid Francesca Marenco condannata a 4 anni e 8 mesi

Francesca Marenco, 47 anni, ex responsabile amministrativa di ActionAid, sarebbe stata condannata a 4 anni e 8 mesi di reclusione per aver sottratto oltre un milione di euro alla onlus.🔗 Leggi su Fanpage.it

Viareggio: pensionato morì dopo 7 mesi di coma, Asl condannata a risarcire 1 milione e mezzo alla famigliaIl tribunale di Pisa ha deciso: l’Asl deve pagare 1,5 milioni di euro alla famiglia di un pensionato di Torre del Lago, morto dopo sette mesi di coma.

Nipote truffa la zia invalida al 100% e ricoverata in una rsa: si è intascata oltre 1 milione di euroLa procura di Bergamo indaga su una donna che avrebbe truffato la zia invalida al 100%, che al momento si trova in una RSA.

