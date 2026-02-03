Il calendario dei carabinieri forestali Cites 2026 nel cinquantesimo anniversario della convenzione di Washington

I carabinieri forestali hanno presentato il calendario Cites 2026, in occasione del cinquantesimo anniversario della convenzione di Washington. L’evento segna cinque decenni di impegno nella tutela delle specie protette e delle biodiversità. Il calendario, ricco di immagini e informazioni, sarà distribuito nelle forze dell’ordine e nelle scuole per sensibilizzare l’opinione pubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e ambientalisti, tutti uniti nel celebrare questo importante traguardo.

Presentato, in occasione del cinquantesimo anniversario della convenzione di Washington, il calendario dei carabinieri forestali Cites 2026. La Convenzione Cites, ratificata dall'Italia con la legge 874 del 19 dicembre 1975, rappresenta oggi il più importante strumento internazionale per.

