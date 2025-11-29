Zelensky | Nominato Umerov per trovare con gli Usa un modo per finire la guerra in Ucraina – Il video

(Agenzia Vista) Kiev, 29 novembre 2025 "Il Segretario del Consiglio per la Sicurezza Nazionale e la Difesa dell'Ucraina e capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, è già in viaggio verso gli Stati Uniti con la sua squadra e il suo compito è chiaro: individuare rapidamente e in modo sostanziale le misure necessarie per porre fine alla guerra. L'Ucraina continua a collaborare con gli Stati Uniti nel modo più costruttivo possibile e ci aspettiamo che i risultati degli incontri di Ginevra vengano ora elaborati negli Stati Uniti. Attendo con interesse il rapporto della nostra delegazione al termine dei lavori di domani. 🔗 Leggi su Open.online

