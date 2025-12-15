Guerra Ucraina-Russia conclusi a Berlino colloqui tra Zelensky e delegazione Usa Umerov | Possibili passi avanti verso la pace già oggi | news in diretta

Oggi si svolge a Berlino un nuovo vertice tra Zelensky e leader europei, tra cui Meloni, dopo gli incontri con la delegazione americana. Umerov promette possibili passi avanti verso la pace nella guerra tra Ucraina e Russia, mentre le notizie in diretta aggiornano sugli sviluppi del 15 dicembre.

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina del 15 dicembre in diretta. Dopo l'incontro di ieri a Berlino tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner, oggi è previsto nuovo vertice del presidente ucraino con i leader europei, tra cui Giorgia Meloni. Fanpage.it

Crisi Ucraina-Russia: come e perché si è arrivati a una minaccia così concreta? I motivi geopolitici

Guerra Ucraina, concluso dopo 5 ore vertice tra Putin, Witkoff e Kushner. Cremlino: «Con Usa manca accordo sui territori» - In un'intervista al Financial Times, l'ammiraglio Cavo Dragone ... leggo.it