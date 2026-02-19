Guerra ibrida crimine e minori deportati | la strategia russa tra deniabilità e sfida all’ordine giuridico europeo
La Russia ha orchestrato azioni di guerra ibrida in Ucraina, coinvolgendo anche il coinvolgimento di minori deportati in Russia. Questa strategia mira a sfidare l’ordine giuridico europeo, nascondendo le sue operazioni dietro una rete di deniabilità. In alcuni casi, i bambini sono stati trasferiti senza il consenso delle famiglie, creando un grave problema umanitario. Le autorità europee cercano di monitorare e contrastare queste pratiche, mentre le testimonianze di testimoni oculari mostrano come il conflitto si sposti anche nel campo delle violazioni dei diritti dei minori.
La guerra in Ucraina è il laboratorio più evidente di guerra ibrida nel XXI secolo. Missili e droni convivono con sanzioni, propaganda, cyber-attacchi e operazioni clandestine. In questo mosaico, le reti della criminalità organizzata russa non sono un attore marginale, ma un moltiplicatore di potenza. Nate nel caos post-sovietico degli anni ’90, queste strutture si sono evolute da cartelli orientati al profitto a strumenti integrati in una più ampia architettura di potere. Con il consolidamento del sistema putiniano, il rapporto tra Stato, oligarchie e network criminali si è trasformato in un nexus funzionale: cooperazione selettiva, obiettivi convergenti, reciproca protezione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: "Strike preventivi contro la guerra ibrida russa": come può cambiare la strategia Nato
Leggi anche: La Nato valuta attacchi preventivi alla guerra ibrida russaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ombre sul fronte: il ruolo della criminalità organizzata russa nella guerra ibrida in Ucraina; L’aggressione internazionale di Enrico Serra: una rilettura necessaria Dalla Società delle Nazioni all’Ucraina, la persistenza di un problema irrisolto; Tutto quello che sappiamo su cultura pop e politica.
Guerra ibrida, crimine e minori deportati: la strategia russa tra deniabilità e sfida all’ordine giuridico europeoLa guerra in Ucraina è il laboratorio più evidente di guerra ibrida nel XXI secolo. Missili e droni convivono con sanzioni, propaganda, cyber-attacchi e ... thesocialpost.it
Lo spazio è il nuovo fronte della guerra ibridaL’intelligence lancia l’allarme sulle manovre dei satelliti killer russi Luch. Un Policy Brief dello IEP Bocconi evidenzia che tra cavi sottomarini e satelliti, l’autonomia strategica dell’UE è a ri ... msn.com
Autonomo, modulare, pensato per missioni segrete e sorveglianza delle infrastrutture sottomarine: il nuovo veicolo apre un capitolo della guerra ibrida che si gioca sotto la superficie. facebook
Svezia, la guerra ibrida della Russia: «L'isola di Gotland, le spie, le risorse nel Baltico: il piano» x.com