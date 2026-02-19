Guerra ibrida crimine e minori deportati | la strategia russa tra deniabilità e sfida all’ordine giuridico europeo

La Russia ha orchestrato azioni di guerra ibrida in Ucraina, coinvolgendo anche il coinvolgimento di minori deportati in Russia. Questa strategia mira a sfidare l’ordine giuridico europeo, nascondendo le sue operazioni dietro una rete di deniabilità. In alcuni casi, i bambini sono stati trasferiti senza il consenso delle famiglie, creando un grave problema umanitario. Le autorità europee cercano di monitorare e contrastare queste pratiche, mentre le testimonianze di testimoni oculari mostrano come il conflitto si sposti anche nel campo delle violazioni dei diritti dei minori.

La guerra in Ucraina è il laboratorio più evidente di guerra ibrida nel XXI secolo. Missili e droni convivono con sanzioni, propaganda, cyber-attacchi e operazioni clandestine. In questo mosaico, le reti della criminalità organizzata russa non sono un attore marginale, ma un moltiplicatore di potenza. Nate nel caos post-sovietico degli anni '90, queste strutture si sono evolute da cartelli orientati al profitto a strumenti integrati in una più ampia architettura di potere. Con il consolidamento del sistema putiniano, il rapporto tra Stato, oligarchie e network criminali si è trasformato in un nexus funzionale: cooperazione selettiva, obiettivi convergenti, reciproca protezione.

